Сагинтаев: Мы можем потерять зеленый фонд

Аким отверг обвинения в использовании хлорки при обработке деревьев.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал заявления о том, что деревья города обрабатывают хлоркой, передает zakon.kz.

Я не думаю, что там хлоркой обрабатывают, это невозможно. Мы понимаем чем грозит, если использовать хлорку. Препараты проходят контроль. Это чревато, если будем использовать. Почему мы это делаем? Мы видим, нам специалисты говорят, что последние два года различных жучков стало много. Которые начинают с листьев, потом кору, - заявил Сагинтаев в эфире программы Akimat LIVE на телеканале AlmatyTV..

Он также отметил, что почти 500 тысяч деревьев в аварийном состоянии.

Мы делали в прошлом году анализ: 54 тысяч деревьев больные, почти 500 тысяч "аварийные". Если не обрабатывать и не лечить, цифра будет расти и мы можем потерять зеленый фонд. Идет сейчас обработка, чтобы сохранить фонд и не дать жучкам распространяться на другие виды растений. Четыре этапа проходит. Второй и третий этап интенсивно прошли. Возможно, какой-то запах есть, и говорят, что там хлорка, Я уверяю, что там нет никакой хлорки, - сказал Сагинтаев.

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