Стало известно о решении ЕС по выборам в Беларуси

Беларусь должна сама выбрать "независимый путь", по которому идти стране.

Страны Евросоюза не признают результаты президентских выборов в Беларуси. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам видеоконференции с лидерами стран ЕС, передает zakon.kz.

По словам Меркель, голосование на выборах президента не было ни свободным, ни справедливым, в ходе него были зафиксированы многочисленные нарушения.

Как сообщает ТАСС, участники видеоконференции "совместно заявили, что находятся на стороне мирных демонстрантов".

"Мы призываем режим и правительство Лукашенко остановить насилие", - отметила канцлер.

Стране, по ее словам, необходим "национальный инклюзивный диалог", который должен включать и "тех, кто сейчас у власти". Меркель указала на то, что важную роль здесь могла бы сыграть ОБСЕ, а именно Бюро по демократическим институтам и правам человека.

Мы будем обращать большое внимание: не нам говорить, что делать Беларуси, а оппозиция должна сама заявить, чего она хочет, - сказала Меркель. - Пока не вижу возможности посредничества, потому что президент Лукашенко отклонял любой телефонный разговор, о чем я сожалею.

Беларусь должна сама выбрать "независимый путь", по которому идти стране, добавила она.

"Нам совершенно ясно, что Беларусь должна только сама для себя найти путь, который должен пролегать через диалог внутри страны. Не должно быть вмешательства извне", - сказала Меркель. "Жители Белоруссии знают, чего хотят. Поэтому мы хотим видеть для Белоруссии независимый путь, о котором будет приниматься решение внутри страны", - подчеркнула она.

Одновременно канцлер заявила, что любое возможное вмешательство в события в Беларуси извне очень сильно осложнило бы ситуацию в стране.

"Мы находимся в контакте с Россией, чтобы именно этого не допустить", - сказала Меркель.

Меркель заявила, что Лукашенко отказывался от телефонных переговоров с ней. "Мы будем обращать большое внимание: не нам говорить, что делать Белоруссии, а оппозиция должна сама заявить, что она хочет, - сказала она. - Пока не вижу, что есть ситуация для посредничества, потому что президент Лукашенко отклонял любой телефонный разговор, о чем я сожалею".

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), его основной конкурент Светлана Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в городах проходят массовые протесты, на крупных предприятиях начались бессрочные забастовки.

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