Экс-начальник Управления спорта ЗКО снова взят под стражу
Прокурор Костанайской области опротестовал постановление суда о досрочном освобождении и считает его незаконным - Едилов.
Фото : Ербол Едилов19 августа 2020, 21:01
Экс-начальник Управления спорта Западно-Казахстанской области Муслим Ундаганов снова взят под стражу и доставлен в исправительную колонию для отбытия оставшегося срока. Об этом сообщил внештатный советник премьер-министра Ербол Едилов, передает zakon.kz.
Прокурор Костанайской области опротестовал постановление суда о досрочном освобождении и считает его незаконным, - написал он в своем телеграм-канале.
Бывший руководитель управления спорта Муслим Ундаганов был приговорен к 12-ти годам за хищение свыше 200 миллионов тенге.
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