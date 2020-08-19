Горячие новости
Читайте также

Экс-начальник Управления спорта ЗКО снова взят под стражу

Прокурор Костанайской области опротестовал постановление суда о досрочном освобождении и считает его незаконным - Едилов.

Фото : Ербол Едилов19 августа 2020, 21:01

Экс-начальник Управления спорта Западно-Казахстанской области Муслим Ундаганов снова взят под стражу и доставлен в исправительную колонию для отбытия оставшегося срока. Об этом сообщил внештатный советник премьер-министра Ербол Едилов, передает zakon.kz.

Прокурор Костанайской области опротестовал постановление суда о досрочном освобождении и считает его незаконным, - написал он в своем телеграм-канале.

Бывший руководитель управления спорта Муслим Ундаганов был приговорен к 12-ти годам за хищение свыше 200 миллионов тенге.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты