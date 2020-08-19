Горячие новости
Читайте также

SpaceX привлекла рекордные $1,9 млрд инвестиций

После вливания нового пакета средств акционерный капитал компании Илона Маска составляет $46 млрд.

Фото : spacex.com19 августа 2020, 21:02

Космическая компания Илона Маска SpaceX привлекла рекордные $1,9 млрд инвестиций в рамках нового раунда финансирования. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в среду, передает zakon.kz.

Подчеркивается, что это самый большой на сегодня раунд инвестирования в SpaceX. При этом сами инвесторы не раскрываются. После вливания этих средств акционерный капитал компании составляет $46 млрд.

Спрос инвесторов усиливается благодаря активному развитию спутниковой платформы Starlink, которую разрабатывает SpaceX. До конца 2020 года этот проект должен обеспечить высокоскоростной интернет в Канаде и США.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты