После вливания нового пакета средств акционерный капитал компании Илона Маска составляет $46 млрд.

Космическая компания Илона Маска SpaceX привлекла рекордные $1,9 млрд инвестиций в рамках нового раунда финансирования. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в среду, передает zakon.kz.

Подчеркивается, что это самый большой на сегодня раунд инвестирования в SpaceX. При этом сами инвесторы не раскрываются. После вливания этих средств акционерный капитал компании составляет $46 млрд.

Спрос инвесторов усиливается благодаря активному развитию спутниковой платформы Starlink, которую разрабатывает SpaceX. До конца 2020 года этот проект должен обеспечить высокоскоростной интернет в Канаде и США.

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