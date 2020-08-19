В Актюбинской области в 2020 году задержали свыше тысячи пьяных водителей
Всего в регионе пресечено более 43 тыс. нарушений.
Фото : Pixabay19 августа 2020, 21:59
Более тысячи пьяных водителей задержано с начала года в Актюбинской области, передает zakon.kz.
Согласно данным МВД РК, за семь месяцев текущего года пресечено более 43 тысяч нарушений ПДД.
В том числе - 17670 фактов превышения скорости, 594 нарушений правил выезда на встречную полосу движения, 2833 фактов пользования водителем при управлении автомобилем телефоном и 10550 нарушений ПДД, допущенных пешеходами.
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