В Актюбинской области в 2020 году задержали свыше тысячи пьяных водителей

Всего в регионе пресечено более 43 тыс. нарушений.

Более тысячи пьяных водителей задержано с начала года в Актюбинской области, передает zakon.kz.

Согласно данным МВД РК, за семь месяцев текущего года пресечено более 43 тысяч нарушений ПДД.

В том числе - 17670 фактов превышения скорости, 594 нарушений правил выезда на встречную полосу движения, 2833 фактов пользования водителем при управлении автомобилем телефоном и 10550 нарушений ПДД, допущенных пешеходами.

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