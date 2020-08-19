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ВТО: Мировая торговля обновила антирекорд

Причиной падения объемов мировой торговли является карантин, объявленный почти во всех странах мира из-за эпидемии коронавируса, отмечают в ВТО.

Фото : Getty Images19 августа 2020, 22:36

Индекс мировой торговли товарами во втором квартале 2020 года снизился до 84,5 пункта, что является самым низким показателем за все время отслеживания с 2007 года, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Всемирной торговой организации.

Причиной падения объемов мировой торговли является карантин, объявленный почти во всех странах мира из-за эпидемии коронавируса, отмечают в ВТО.

Наиболее пострадавшими от коронакризиса оказались автопроизводство, контейнерные перевозки и авиасообщение.

Дополнительные индикаторы указывают на частичный рост мировой торговли и производства в третьем квартале, но сила любого такого восстановления остается весьма неопределенной, говорится в комментариях ВТО.

Нынешнее значение индекса мировой торговли оказалось на одном уровне с пиком финансового кризиса 2008-2009 годов.

Базовым показателем глобального индекса считается 100 пунктов. Меньшее значение указывает на спад международной торговли, большее - на рост. По итогам 2019 года индекс составлял 104,1 пункта.

Как сообщалось, глобальный торговый индекс в марте упал до 87,6 пунктов по сравнению с 95,5 по итогам февраля.


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