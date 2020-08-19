Цой рассказал о выявлении приписок неподтвержденных медуслуг

По неподтвержденным случаям выявлено 12 тысяч дефектов.

Министр Здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал о чем он поведал президенту страны Касым-Жомарту Токаеву на совещании по вопросам противодействия коррупции, передает zakon.kz.

Он отметил, что пандемии коронавируса показала, что в настоящее довольно низкий уровень цифровизации остается в санитарно-эпидемиологической службе.

Также отсутствует мониторинг наличия лекарственных средств в розничных сетях аптек. В этой связи нам крайне важно продолжать работу по цифровизации всех отраслей здравоохранения, - написал в Facebook министр.

По его словам, на данный момент в сфере здравоохранения оказываются 43 госуслуги, из которых 35 или 82% переведены в электронный формат.

До конца года мы планируем довести их количество до 90%, что значительно сократит коррупционные риски и административные барьеры, - отметил Цой.

Он добавил, что деятельность Фонда социального медицинского страхования находится на особом контроле.

Нами также активно ведется работа по дальнейшему выявлению приписок неподтверждённых объемов медицинских услуг со стороны медорганизаций. Благодаря внедренным цифровым инструментам, за первое полугодие только по неподтвержденным случаям выявлено 12 тысяч дефектов. Всего за 6 месяцев текущего года по организациям здравоохранения, финансируемым из Фонда, выявлено свыше 461 тысячи дефектов на сумму 4,6 млрд. тенге, - заявил Цой.

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