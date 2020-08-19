Кызылординские полицейские стреляли с вертолета и остановили наркодельцов

При задержании подозреваемый получил сквозное ранение.

Полицейские задержали наркодельцов, пытавшихся скрыться от преследования, передает zakon.kz.

Согласно данным МВД РК, мобильной группой Департамента по противодействию наркопреступности и спецподразделения МВД при вертолетном облете на границе Карагандинской и Кызылординской областей, в 320 км от города Кызылорды, были обнаружены искусственно высаженные плантации конопли, там же находился бассейн для полива и землянка для проживания и хранения агротехники.

При подлете к посевам были обнаружены два внедорожника Toyota Land Cruiser с подложными государственными регистрационными номерами, которые стали скрываться от вертолета на большой скорости.

Требования сотрудников полиции об остановке, доведенные через звукоусиливающие устройства, были проигнорированы. При погоне за автотранспортом для его остановки сотрудниками были произведены предупредительный выстрел перед машиной и несколько выстрелов по колесам. Лишь после этого, получив повреждение колес, обе автомашины прекратили движение.

Сотрудниками полиции на месте были задержаны трое местных жителей. При задержании один из них получил сквозное ранение. Ему сразу же была оказана первая медицинская помощь, в дальнейшем раненый был доставлен в медицинское учреждение. Его жизни в настоящее время ничего не угрожает.

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