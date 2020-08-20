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Турция и Катар построят военно-морскую базу в Ливии

Кроме того, в Дохе будут созданы учебные центры для сил ПНС.

Фото : hurriyetdailynews20 августа 2020, 00:18

Между Турцией, Катаром и ливийским Правительством национального согласия (ПНС) было достигнуто соглашение по поводу создания военно-морской базы в ливийском городе Мисрата, передает zakon.kz со ссылкой на DailyStar.

Накануне министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился в Триполи со своим катарским коллегой Халедом бен Мухаммедом аль-Аттыйя. В ливийской столице главы оборонных ведомств провели встречи с министром внутренних дел Ливии Фетхи Башага.

По сообщениям арабских СМИ, с ливийскими властями было подписано соглашение, в соответствии с которым в городе Мисурата будет создан трехсторонний военный координационный центр, а в столице Катара Дохе — учебные центры и штабы для сил ливийского Правительства национального согласия, официально признанного ООН.

Мисурата, город-порт на побережье Средиземного моря на северо-западе Сирии, расположен в 210 километрах к востоку от столицы Триполи.

Мисурата с населением 400 тысяч человек занимает стратегическое положение как с точки зрения обороны столицы, так и в области контроля и транспортировки ливийских энергетических ресурсов.

С министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Катара Халедом бен Мухаммедом аль-Аттыйя мы достигли договоренностей, предусматривающих оказание помощи Ливии в создании военных институтов, учебно-консультативной сфере, - заявил замминистра обороны Ливии Селахаддин ан-Немруш.

Ан-Немруш отметил, что в этой связи было принято решение об отправке в Ливию катарских военных советников и персонала. Замглавы оборонного ведомства также сообщил, что турецкий и катарский министры подчеркнули необходимость поддержки политического урегулирования и законного правительства страны.


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