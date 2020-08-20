Лукашенко переназначил Совмин Беларуси

Переназначены на должности все члены прежнего состава Совета министров, включая руководителей силовых ведомств.

Президент Беларуси Александр Лукашенко повторно назначил председателем Совета министров Романа Головченко, передает zakon.kz со ссылкой на БелТА.

Так же переназначены на должности все члены прежнего Совмина, в том числе министр иностранных дел Владимир Макей, министр внутренних дел Юрий Караев, министр обороны Виктор Хренин.

Как сообщалось, ранее правительство Беларуси сложило полномочия в соответствии с указом президента Александра Лукашенко от 15 августа. Министрам было поручено продолжать исполнять обязанности до назначения нового состава Совета министров.

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