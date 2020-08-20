Лукашенко переназначил Совмин Беларуси
Переназначены на должности все члены прежнего состава Совета министров, включая руководителей силовых ведомств.
Фото : БелТА20 августа 2020, 01:05
Президент Беларуси Александр Лукашенко повторно назначил председателем Совета министров Романа Головченко, передает zakon.kz со ссылкой на БелТА.
Так же переназначены на должности все члены прежнего Совмина, в том числе министр иностранных дел Владимир Макей, министр внутренних дел Юрий Караев, министр обороны Виктор Хренин.
Как сообщалось, ранее правительство Беларуси сложило полномочия в соответствии с указом президента Александра Лукашенко от 15 августа. Министрам было поручено продолжать исполнять обязанности до назначения нового состава Совета министров.
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