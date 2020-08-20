Актюбинцы жалуются на повышенный уровень сероводорода в атмосфере

Концентрация опасных веществ превысила норму в 10 раз.

Актюбинцы жалуются на головные боли, бессонницу и проблемы с дыханием, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, растет число аллергиков и астматиков. А экоактивисты обнаружили, что концентрация опасных веществ превысила норму в 10 раз.

Экоактивист и администратор сообщества "Плохой воздух Актобе" Ерик Орамахов уже четвертый год следит за состоянием воздуха в Актобе. С помощью специальной программы ежедневно фиксирует концентрацию вредных веществ.

Он уверяет, что уровень сероводорода в атмосфере повышен до критических отметок. Своими наблюдениями активист делится в соцсетях и с местными экологами, но последние искать источник проблемы не спешат.

Мы ездили на промзону в прошлом месяце, стояли между заводов, там мы зафиксировали превышение. С нами были экологи, мы им показали, они со своими приборами увидели превышение в 10 раз. Вот мы показали – смотрите, работайте, занимайтесь. Но пока вонь как была, так и осталась, - сказал Орамахов.

Горожане тоже жалуются - устали от постоянного зловония. Люди говорят, в летний зной квартиры невозможно проветрить. У многих стало ухудшаться здоровье.

По данным Казгидромет, Актобе стабильно на верхних строчках рейтинга городов с самым грязным воздухом. За год зафиксировали 7 случаев высокого загрязнения атмосферы. Антирекорд установили в августе – 2 выброса за полмесяца. Экологи же считают, что промышленные предприятия не при делах. Винят канализационно-очистные сооружениях и канализационно-насосные станции. Мол, оборудование устарело и в планах начать модернизацию в следующем году.

В данный момент по модернизации КНС разрабатывается технико-экономическое обоснование, после будет разрабатываться ПСД. В 2021-2022 году будет проводиться модернизация, - заявила глава департамента экологии по Актюбинской области Нуржан Аккуль.

Отмечается, что на модернизацию потребуется около 16 миллиардов тенге. Пока на источниках зловония установили катализаторы, которые должны нейтрализовать выбросы. А свежий воздух, по оптимистичным подсчетам экологов, придет в Актобе только через 2-3 года.

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