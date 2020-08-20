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20 августа лишь на юге и западе РК ожидается погода без осадков

Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, возможен град, на севере и востоке - туман.

Фото : zakon.kz.20 августа 2020, 06:01

На большей части территории Казахстана сохраняются неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, лишь на юге и западе погода преимущественно без осадков, сообщает zakon.kz.

Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, возможен град, на севере и востоке - туман, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, шквал, возможен град, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с.

В Карагандинской, Акмолинской областях местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

Днем в Актюбинской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается туман, днем местами – усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Туркестанской, на большей части Жамбылской, местами в Алматинской, Атырауской, на юго-западе Карагандинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность

Прогноз погоды в Алматы: днем 27°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 17°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 20 августа.


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