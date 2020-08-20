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"Бавария" разгромила "Лион" и вышла в финал Лиги чемпионов

Немецкий клуб обыграл со счетом 3:0 соперников из "Лиона".

Фото : zakon.kz.20 августа 2020, 06:15

На нейтральном поле в Лиссабоне (Португалия) прошел второй полуфинальный матч Лиги Чемпионов, в котором встречались немецкая «Бавария» и французский "Лион", сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Бавария" подтвердила статус фаворита этого матча и победила со счетом 3:0.

В первом тайме дубль в составе немецкой команды оформил полузащитник Серж Гнабри (Serge Gnabry). А в концовке встречи отличился польский нападающий Роберт Левандовски. Для него этот гол стал 15-м в текущем розыгрыше турнира, он лидирует в гонке бомбардиров.

В решающем матче главного клубного турнира Европы мюнхенцы сразятся с другим представителем Франции - "Пари Сен-Жермен". Парижане днем ранее также переиграли "РБ Лейпциг" со счетом 3:0. Финальная игра пройдет 23 августа в Лиссабоне. Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 все матчи ЛЧ, начиная со стадии 1/4 финала, проходят в португальской столице.

"Бавария" в одиннадцатый раз сыграет в финале Лиги чемпионов, на ее счету пять побед в этом турнире. ПСЖ впервые в истории дошел до решающего матча ЛЧ.


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