Бюджетников заставляют покупать телевизоры местного производства почти за $700 в Туркменистане

Деньги за телевизор ежемесячно будут удерживать с зарплаты бюджетников.

В Туркменистане бюджетники города Фарап получили указание купить местные смарт-телевизоры, передает zakon.kz со ссылкой на НовостиТаджикистана.

Как сообщает издание, каждый из этих 32-дюймовых телевизоров "Толкун" стоит 2400 манатов (289 470 тенге).

Местные власти предупредили бюджетников, что деньги за телевизор ежемесячно будут удерживать с зарплаты в размере 500 манатов ($143), но получить сами телевизоры они смогут только в январе 2021 года.

Покупать телевизоры сотрудников госучреждений обязали и в других регионах Туркменистана. Им приходится соглашаться на такие условия из-за страха потерять работу.

Туркменистан объявил о планах по производству смарт-телевизоров отечественного производства в конце прошлого года. 32-дюймовые, 42-дюймовые и 55-дюймовые телевизоры планировалось выпускать на совместном предприятии "Айдын Гиджелери". Официальные лица заявили, что специалисты прошли обучение за рубежом.

Эксперты рассказали журналистам, что из-за плохого интернета в стране многие функции смарт-телевизоров будут недоступны для местных жителей даже в случае высокого качества производимых телевизоров.

Требование о покупке телевизоров является очередным способом сбора денег у бюджетников, как и сборы на новую одежду, спортивный инвентарь и благоустройство территорий за счет зарплат бюджетников и стипендий студентов. Из собственных средств победители конкурсов и соревнований оплачивают даже полученные от государства призы, - пишет НТ.

Летом 2018 года в правительстве Туркменистана заявили, что впервые наладили производство компьютеров и даже произвели около 100 тысяч компьютеров.​ В том же году сообщалось, что "Айдын Гиджелери" собирается производить ноутбуки и планшеты.

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