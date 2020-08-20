787 случаев коронавирусной пневмонии выявили за сутки в Казахстане

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 20 541.

Информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 20 августа сообщили в Минздраве РК, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зафиксированы 787 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 6 летальных исходов.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 20 541, летальных случаев - 237.

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