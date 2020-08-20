В Германии владельцев собак могут обязать выгуливать питомцев
Если новые законы будут приняты, за их исполнение будут отвечать власти федеральных земель.
Фото : Pixabay20 августа 2020, 09:17
В Германии рассматривают возможность ввода нового закона, который обяжет владельцев собак выгуливать питомца дважды в день длительностью не менее часа, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.
Домашние животные - это не мягкие игрушки, их потребности должны приниматься во внимание, - сказала министр сельского хозяйства Джулия Клокнер о требованиях по обеспечению защиты и благополучия животных.
Также может быть введен запрет на длительное содержание собак на цепи.
Отмечается, что при принятии закона владельцев щенячьих ферм могут обязать содержать максимум три помета. Сотрудники будут должны ухаживать за щенками минимум четыре часа в день, для воспитания у них социализации.
Если новые законы будут приняты, за их исполнение будут отвечать власти федеральных земель.
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