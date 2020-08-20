В Нур-Султане пьяный водитель протаранил шесть машин

По данному факту проводится дознание.

Ночью 19 августа в столице произошло массовое ДТП, передает zakon.kz.

19 августа текущего года в 02.30 41-летний водитель автомашины Chevrolet Cobalt, находясь в состоянии алкогольного опьянения, следуя по улице Кенесары, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с шестью автомашинами различных марок. По данному факту проводится дознание. Автомашина нарушителя водворена на коммунальную стоянку, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Там добавили, что сейчас в городе проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Пьяный водитель – преступник!".

С начала 2020 года в Нур-Султане водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, совершено 86 дорожно-транспортных происшествий. За управление транспортных средством в состоянии алкогольного опьянения полицейскими задержаны 356 водителей с наложением административного взыскания в виде административного ареста и лишением права управления сроком на 7 лет.

Если вы стали свидетелем фактов вождения автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения, просим сообщить по телефону: 102, 71-65-12

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