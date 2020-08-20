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АУЭС объявляет о скидках и грантах на обучение

В университете предоставляется грант ректора на 4 года обучения.

Фото : aues.edu.kz20 августа 2020, 09:56

Основными целями предоставления грантов и скидок являются социальная поддержка обучающихся, а также стимулирование студентов Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева к качественному обучению.

В университете предоставляется грант ректора на 4 года обучения и имеются гранты для абитуриентов-выпускников НАО "Республиканская Физико-Математическая Школа" имени О.Жаутыкова, Специализированный лицей-интернат "Білім-Инновация" г. Алматы, АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы, набравших не менее 125 баллов на ЕНТ, и грант для абитуриентов-выпускников средних общеобразовательных школ/колледжей, набравших свыше 130 баллов на ЕНТ.

За более подробной информацией обращайтесь в виртуальную приемную или можете ознакомиться на сайте.


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