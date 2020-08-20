Картофелеводство в Жамбылской области выходит на новый уровень

На сегодня в области с площади в четыре тысячи гектаров собрано 121,3 тысячи тонн картофеля.

Не так давно аграрии Жуалынского района обращались к акиму области с просьбой оказать содействие в развитии картофелеводства. Картофель в этих краях выращивают давно, но чтобы значительно увеличить объем урожая, нужно было помочь сельхозтехникой и качественными семенами, сообщает zakon.kz.

В среду, 19 августа, аким области Бердибек Сапарбаев вручил новую сельскохозяйственную технику местным земледельцам.

Первое на что нужно обратить внимание - это семена. Без качественных семян хороший урожай не собрать. Другой аспект - это техника. Без мощной и современной техники полноценно заниматься сельским хозяйством невозможно. Поэтому мы разработали ряд проектов, которые помогут нашим картофелеводам выйти на качественно новый уровень в ближайшее время, - отметил Бердибек Сапарбаев на встрече с земледельцами.

На сегодня в регионе числится 18,8 тысячи единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 267 единиц техники для картофелеводства, большинство из которой устарело. По словам главы региона, необходимо как можно скорее наладить производство сельскохозяйственной техники в Жамбылской области. Для начала выпускать хотя бы самую простую технику.

Ну а пока АО СПК "Тараз" начало сотрудничать с АО "АгромашХолдинг KZ", чтобы обеспечить жуалынских фермеров современной техникой. Накануне 13 крестьянских хозяйств подали заявку на приобретение 50 единиц техники в лизинг под пять процентов на сумму 216 миллионов тенге. Срок лизинга составляет всего пять лет. В первый год крестьянским хозяйствам предоставляются каникулы. Приобретены 15 тракторов Lovol, бороны, плуги, картофелекопатели, культиваторы и другая техника отечественного и зарубежного производства.

Работа над этим проектом началась месяц назад. Тогда многие фермеры сомневались в его эффективности и не хотели сотрудничать с нами. После того, как проект заработал, к нам обратились еще 10 крестьянских хозяйств, которые также хотят приобрести технику в лизинг, - рассказал председатель АО СПК "Тараз" Олжас Каржауов.

Но совместная работа с АО "АгромашХолдинг KZ" этим не ограничивается. В соответствии с поручением акима области этой осенью в регионе будет запущена система Trade-in, хороша знакомая автолюбителям, когда старую сельскохозяйственную технику можно будет обменять на новую, доплатив определенную сумму. В 2020 году запланировано обменять 100 единиц техники, а в 2021 году - уже 400-500 единиц техники.

Не менее серьезный проект связан с семенами картофеля. В ближайшем будущем специально для жуалынских картофелеводов будет приобретено 600 тысяч тонн голландских семян первой репродукции. На это выделено 300 миллионов тенге. Сейчас в Жуалынском районе в основном используют семена 3-4 репродукции. А голландские семена отличаются отменным качеством и высокой продуктивностью. Причем расплачиваться аграрии будут продукцией, выращенной на местных полях. Кроме того, АО СПК "Тараз" будет помогать фермерам с реализацией выращенного картофеля.

Перед тем как запускать эти масштабные проекты, представители АО СПК "Тараз" как следует подготовились. Они советовались с ведущими картофелеводами из северных регионов Казахстана, которые обеспечивают картофелем всю страну. Были проведены встречи с фермерами Павлодарской, Костанайской, Акмолинской областей.

Стоит отметить, что в этом году в области картофелем засеяно 11,2 тысячи гектаров, 25 процентов из которых, или 2560 гектаров приходится на Жуалынский район. На сегодня в области с площади в четыре тысячи гектаров собрано 121,3 тысячи тонн картофеля. В целом же планируется собрать 270 тысяч тонн.

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