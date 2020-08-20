Внутрибеларусский кризис оказался на повестке дня лидеров Европы - эксперт

Протесты в Беларуси: международная реакция

Продолжающиеся протесты в Беларуси приковывают внимание международного сообщества. По этому поводу свое мнение высказала эксперт ИМЭП при Фонде Нурсултана Назарбаева Лидия Пархомчик, сообщает zakon.kz.

"Хотя реакцию партнеров Минска на протестные акции однозначной назвать нельзя, очевидно, что внутриполитическая обстановка в Беларуси находится под постоянным мониторингом, - считает Лидия Пархомчик. - Так, за усиление информированности высказался глава МИД Эстонии на заседании Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации в Беларуси. Ранее в своем заявлении Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что внимательно следит за развитием событий в Минске.

Внутрибеларусский кризис оказался на повестке дня лидеров Европы. Вслед за заседанием СБ ООН пройдет чрезвычайный саммит ЕС, по результатам которого Брюссель обозначит единую позицию относительно протестов в Беларуси. Ряд стран ЕС, в частности страны Балтии, Польша и Чехия, уже высказались в поддержку требований оппозиции за проведение повторных выборов.

Ожидаемой реакцией на белорусские события со стороны Европы станет введение против Минска дополнительных санкций. Ранее главы МИД стран Евросоюза договорились ввести санкции против официальных лиц Беларуси, ответственных за жестокое подавление массовых протестов.

Подобные санкционные ограничения, как и призывы отдельных лидеров Евросоюза дать возможность народу Беларуси использовать свое право свободно выбрать себе лидера, говорит о высокой степени озабоченности ситуацией на восточном треке внешней политики.

Хотя Александр Лукашенко отвергает предложения посредничества как со стороны ОБСЕ, так и лидеров Литвы, Латвии, Польши и Эстонии, которые проявили инициативу, не дожидаясь обнародования официальной позиции ЕС, международная общественности все больше фокусируется на необходимости диалога между властью и оппозицией.

В данном контексте особое значение имеет российский фактор. Глава Беларуси уже провел ряд консультаций с президентом РФ Владимиром Путиным. Очевидно, что нестабильность в Минске серьезно влияет на сферу обеспечения национальной безопасности самой России. Именно поэтому Москва предпочитает действовать с максимальной осторожностью.

Примечательно, что лидеры оппозиции в Беларуси все чаще стали акцентировать внимание на том, что в случае победы тесные отношения с российскими партнерами не будут разорваны. Подобная риторика призвана показать, что однозначного крена в сторону Запада все же не произойдет.

Можно заключить, что по мере углубления раскола в белорусском обществе все более активно обсуждаются варианты появления фигуры "посредника". Однако ясности относительно того, кто бы мог выступить в данной роли, пока нет".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!