Обама обвинил Трампа в гибели американцев от коронавируса

Бывший глава Белого дома также заявил, что Дональд Трамп не дорос до должности президента.

Фото : kommersant.ru

Бывший президент США Барак Обама обвинил Дональда Трампа в гибели 170 тысяч американцев, передает zakon.kz. Я действительно надеялся, что Дональд Трамп проявит некоторый интерес к тому, чтобы серьезно отнестись к работе; что он сможет почувствовать вес этой должности и выказать уважение к демократии, которая была передана на его попечение, - говорится в выдержках из заявления экс-президента. Обама заявил, что Трамп не проявляет никакого интереса к работе. Он не заинтересован в поиске точек соприкосновения, не заинтересован в том, чтобы использовать силу своего офиса, чтобы помочь кому-либо, кроме себя и своих друзей; не заинтересован в том, чтобы рассматривать президентство как что-то еще, кроме реалити-шоу, которое он может использовать, чтобы привлечь внимание, которого он жаждет, - отметил Обама. Бывший глава Белого дома также заявил, что Дональд Трамп не дорос до должности президента. Последствия этой неудачи очень серьезны. 170 000 американцев погибли. Миллионы рабочих мест исчезли. Наши худшие импульсы вырвались наружу, наша репутация во всем мире сильно пострадала, а наши демократические институты оказались под угрозой, - заявил Барак Обама.

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