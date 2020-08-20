Оскандалившегося санврача Алматинской области могут наказать строгим выговором

Такую рекомендацию дал Минздраву совет по этике.

Оскандалившегося главного санврача Алматинской области Ергали Сыдыманова могут наказать строгим выговором, передает zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь акима Талдыкоргана Нур Канатулы.

Вчера состоялось очередное заседание Совета по этике Алматинской области, где рассматривалось дело по инциденту с главным государственным санитарным врачом Алматинской области - Ергали Сыдымановым. В итоге Совет по этике рекомендовал министру здравоохранения РК наложить на него дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора, - написал Канатулы в своем instagram.

Он добавил, что это, по его мнению, оптимальное решение. Хотя многие хотели, чтобы его уволили.

Во-первых, он полностью признал свою вину и попросил прощения у жителей нашего города и области. Во-вторых, на видео не было никакой нецензурной брани или оскорбления личности, тем более не было рукоприкладства. В-третьих, он является профессионалом своего дела, с огромным опытом и стажем работы в сфере здравоохранения. Считаю, что надо дать ему шанс, он еще принесет много пользы нашей области, нашим жителям. Если мы каждого будем увольнять за такое, то у нас некому будет работать на госслужбе, у нас итак есть определенные проблемы с текучестью кадров, - отметил представитель акима Талдыкоргана.

12 августа в Сети появилось видео, где новый санврач области некорректно обратился к предпринимателям, которые пришли к нему на встречу.

Я понимаю, что надо кормить детей, туда-сюда, кредиты есть, андай-мындай. (...) Ты же дома будешь сидеть, будешь кормить кого-то. Позвонили в 5 часов, поедешь. Что вы меня этот, я что, первый год замужем, что ли? (...) Все, давайте, голову мне не морочьте, работать надо. Ты что снимаешь? Вот так потом все начинается. Ты меня снимаешь что-ли? - сказал он.

На видео обратил внимание министр здравоохранения Алексей Цой. Затем Сыдымановым заинтересовалось Агенство по делам госслужбы. На санврача завели дисциплинарное дело. Сам он позже извинился. Отметим, что скандал этот произошел буквально через день после назначения Сыдыманова на эту должность.

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