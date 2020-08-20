На сегодняшний день завершен средний ремонт 76,4 км дорог на 103 улицах.

В Алматы начато строительство пяти надземных пешеходных переходов, сообщает zakon.kz.

Также продолжается строительство транспортных развязок на пр. Рыскулова – ул. Емцова, пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова, ул. Бухтарминская – Кульджинский тракт; пробивка пр. Абая и ул. Саина.

Общая протяженность дорог в Алматы – 3096 км. Доля дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет 75%. В текущем году построено 18,6 км новых дорог на 112 улицах. До конца года планируется завершить строительство 28,8 км дорог на 65 улицах, - сообщили в акимате.

На сегодняшний день завершен средний ремонт 76,4 км дорог на 103 улицах. Построено и отремонтировано 165 тыс. кв. м тротуаров протяженностью 23 км.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!