В Алматы начато строительство пяти надземных пешеходных переходов
На сегодняшний день завершен средний ремонт 76,4 км дорог на 103 улицах.
Фото : vlast.kz20 августа 2020, 11:01
В Алматы начато строительство пяти надземных пешеходных переходов, сообщает zakon.kz.
Также продолжается строительство транспортных развязок на пр. Рыскулова – ул. Емцова, пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова, ул. Бухтарминская – Кульджинский тракт; пробивка пр. Абая и ул. Саина.
Общая протяженность дорог в Алматы – 3096 км. Доля дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет 75%. В текущем году построено 18,6 км новых дорог на 112 улицах. До конца года планируется завершить строительство 28,8 км дорог на 65 улицах, - сообщили в акимате.
На сегодняшний день завершен средний ремонт 76,4 км дорог на 103 улицах. Построено и отремонтировано 165 тыс. кв. м тротуаров протяженностью 23 км.
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