Алексей Цой ответил, зачем в Казахстане строят новые инфекционные больницы

Коечный фонд практически на 80% изношен, большинство объектов построено в прошлом веке - Цой.

Зачем в Казахстане строят новые инфекционные больницы, и о подготовке к новой волне коронавируса рассказал министр здравоохранения Алексей Цой в интервью inbusiness.kz, передает zakon.kz.

Что не так со старыми больницами, зачем строить новые? – спросила ведущая у министра.

Ключевое слово – старые, коечный фонд практически на 80% изношен, большинство объектов построено в прошлом веке, – сказал он, добавив, что новые объекты впоследствии будут преобразованы в многопрофильные.

С 17 августа в Казахстане послаблен карантин, и казахстанцев волнует вопрос, не будет ли вспышки через две недели?

На что министр ответил, что это время было использовано для подготовки системы здравоохранения.

Сейчас на складах накапливается двухмесячный запас лекарств. Уже сейчас закупаем и поставляем аппараты ИВЛ, более 13 тысяч кислородных концентраторов. Мы строим 13 новых больниц, чтобы обеспечить койками, прорабатываем алгоритм диагностики между гриппом, ОРВИ и КВИ, – пояснил министр.

Он отметил, что 30% эффективности этих мер дает масочный режим и 40% – дистанцирование.

"Сейчас мы мониторим количество обращений в медорганизации, прирост заболеваемости снижается, и, если мы увидим на протяжении недели рост, мы будем увеличивать коечный фонд, дополнительно наращивать объемы. В разы увеличилась возможность разворачивать койки", – сказал он.

Ранее глава Минздрава сообщил, что 13 модульных инфекционных стационаров планируется построить в Казахстане к октябрю.

"Пандемия коронавирусной инфекции не закончилась. Мы должны быть готовы к возможной новой волне, которая ожидается вместе с сезоном ОРВИ и гриппа уже в октябре," - сказал он.

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