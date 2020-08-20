Курс доллара немного подрос на торгах

Доллар подорожал на 0,31 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила,что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 418,37, (+0,31), передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 418,8-420,3 тенге, евро - 496-500 тенге, рос. рубль - 5,7-5,75 тенге.

Между тем накануне мировые цены на нефть снизились в ходе торгов.

Так, сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,61%, составив $42,63 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 0,73% — до $45,13 за баррель.

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