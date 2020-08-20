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Токаев прибыл в Туркестанскую область, где пообщается с местными жителями

Также ознакомится с ходом работ по ликвидации последствий аварии на Сардобинском водохранилище.

Фото : Берик Уали20 августа 2020, 11:42

Президент РК прибыл в Туркестанскую область, передает zakon.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркестанскую область. В Мактааральском районе Президент ознакомится с ходом работ по ликвидации последствий аварии на Сардобинском водохранилище, строительством жилья для пострадавших, а также встретится с местными жителями, - написал на своей странице в facebook пресс-секретарь Президента Берик Уали.

Затем Токаев посетит Арысь.

Здесь глава государства проинспектирует ход работ по восстановлению воинской части, где в прошлом году произошел взрыв, а также осмотрит вновь построенные и отремонтированные дома, реконструированный железнодорожный вокзал. Завершит рабочую поездку Президента Казахстана посещение города Туркестан. Программа предусматривает знакомство с ходом реставрационных работ в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи, посещение Визит-центра и нового парка "Жібек жолы", - заключил Уали.


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