Почему возник ажиотаж с лекарствами для лечения коронавируса, рассказал глава Минздрава

Тут было несколько обстоятельств.

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, почему в Казахстане возник ажиотаж с лекарствами для лечения коронавируса и почему их не было в аптеках, передает zakon.kz.

Тут было несколько обстоятельств. Во-первых, резкий рост, по нашей статистике мы видели небольшой уровень КВИ, но стационары были переполнены. Наши граждане не могли лечь в больницу, занимались самолечением. Почти в 17 раз выросла потребность в медикаментах, начался ажиотаж, - сказал он в интервью inbusiness.kz.

По словам министра, сыграло роль и отсутствие информации о том, как нужно лечиться.

"Этот вакуум был заполнен советами из соцсетей, появилась паника. Больше граждан начали надеяться на себя, обеспечивали себя и родственников (лекарствами)", – сказал он.

Кроме того, отметил глава Минздрава, поставщики аптек также не смогли быстро доставить товар из-за повышенного спроса, закрытия границ и недостаточности оборотных средств.

По словам Алексея Цоя, на уровне больниц ключевые лекарства были, но в течение двух недель заявки с регионов превысили 10-кратный объем, запасы резко истощились. Он отметил, что на сегодня в мире нет препаратов с доказанной эффективностью, схема лечения постоянно менялась, так же как и в других странах.

Он также остановился на проблеме прогнозирования заболеваемости.

Всегда есть проблема прогнозирования, такой резкий скачок не только в Казахстане, но и во многих в других странах не предвидели, – сказал Алексей Цой.

Он отметил, что первое, что было сделано, это расширение тестирования и создание мобильных бригад на уровне поликлиник (сейчас их порядка 3,5 тыс.), расчет потребности каждого региона в лекарствах, расширение коечного фонда и насыщение рынка препаратами.

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