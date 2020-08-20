Воспитанник детдома скончался в Семее
Предварительная причина смерти – отек головного мозга.
В Семее 17 августа скончался воспитанник КГУ "Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", сообщает zakon.kz.
Предварительная причина смерти – отек головного мозга.
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По поручению главы региона Даниала Ахметова была создана специальная комиссия для детального изучения ситуации, которую возглавил заместитель акима ВКО Алишер Мархабат. В состав рабочей группы вошли надзорные и правоохранительные органы, управление здравоохранения, ДККБТУ, а также представители общественности.
Смерть каждого ребенка – это трагедия. И каждый случай должен быть изучен детально. Данный вопрос находится на личном контроле акима области, - говорится в сообщении акимата.
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Облыстық білім басқармасының ақпараты бойынша, 17 тамызда Семей қаласының "Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мектеп-интернат" КММ тәрбиеленушісі қайтыс болды. Алдын-ала көрсетілген өлім себебі - бас миының ісінуі. ⠀ Аймақ басшысы Даниал Ахметовтің тапсырмасы бойынша мәселені егжей-тегжейлі тексеру үшін арнайы комиссия құрылды. Оны ШҚО әкімінің орынбасары Әлішер Мархабат басқарады. Жұмыс тобының құрамына қадағалау және құқық қорғау органдары, денсаулық сақтау басқармасы, ТКҚСҚБД, сондай-ақ қоғам өкілдері кірді. ⠀ Әр баланың өлімі - қайғылы жағдай. Сондықтан әр жағдайды толыққанды зерделеп, зерттеу қажет. Айта кету керек, аталған мәселе облыс әкімінің жеке бақылауында. ⠀ ___ ⠀ По информации управления образования, 17 августа скончался воспитанник КГУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» города Семей. Предварительная причина смерти – отек головного мозга. ⠀ По поручению главы региона Даниала Ахметова была создана специальная комиссия для детального изучения ситуации, которую возглавил заместитель акима ВКО Алишер Мархабат. В состав рабочей группы вошли надзорные и правоохранительные органы, управление здравоохранения, ДККБТУ, а также представители общественности. ⠀ Смерть каждого ребенка – это трагедия. И каждый случай должен быть изучен детально. Данный вопрос находится на личном контроле акима области.
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