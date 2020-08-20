Воспитанник детдома скончался в Семее 

Предварительная причина смерти – отек головного мозга.

В Семее 17 августа скончался воспитанник КГУ "Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", сообщает zakon.kz.

Предварительная причина смерти – отек головного мозга.

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По поручению главы региона Даниала Ахметова была создана специальная комиссия для детального изучения ситуации, которую возглавил заместитель акима ВКО Алишер Мархабат. В состав рабочей группы вошли надзорные и правоохранительные органы, управление здравоохранения, ДККБТУ, а также представители общественности.

Смерть каждого ребенка – это трагедия. И каждый случай должен быть изучен детально. Данный вопрос находится на личном контроле акима области, - говорится в сообщении акимата.

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