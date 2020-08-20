Цой: Вакцинирование от КВИ будет добровольным

Бесплатно ее будут делать лишь тем, кто находится в группе риска, а это медики, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал по предстоящему вакцинированию от коронавируса, и кому в первую очередь будут делать прививки, передает zakon.kz.

По словам министра, вакцина от КВИ будет добровольной, «потому что пока еще досконально не изучен эффект». А потому бесплатно ее будут делать лишь тем, кто находится в группе риска, а это медики, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.

В нашей стране разработана своя вакцина, она уже прошла испытания на животных и показала хорошие результаты, - сообщил Алексей Цой в интервью inbusiness.kz.

По его словам, она будет испытана на добровольцах, которые уже изъявили такое желание.

Кроме того, Казахстан интересуется российскими разработками.

Мы в ближайшее время собираемся вылететь в Россию, чтобы с нашими коллегами посмотреть результаты клинического исследования, оценить с нашими учеными, в дальнейшем проговорить о возможной регистрации и поставках в Казахстан. То есть эти образцы получить, чтобы мы могли у себя проверить и, если все нормально, использовать, –пояснил Алексей Цой.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!