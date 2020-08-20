Султанов об исках к Bek Air: Два удовлетворены, по одному протест

Соответствующая работа судебных органов проводится, надеюсь, в ближайшее время они найдут решение - глава Минторговли.

Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов рассказал, когда авиакомпания Bek Air вернет казахстанцам деньги за билеты, передает корреспондент zakon.kz.

По 990 нашим гражданам мы внесли в судебные органы ряд исков. На сегодняшний день два иска удовлетворены, сейчас проводится работа по третьему иску. Все будет зависеть от судебных органов, в свою очередь компания внесла протест на этот иск. Но соответствующая работа судебных органов проводится, надеюсь, в ближайшее время они найдут решение, - сообщил глава Минторговли во время отчетной встречи перед населением.

Напомним, авиакатастрофа с самолетом Bek Air, вылетевшим из Алматы в Нур-Султан, произошла утром 27 декабря 2019 года. Лайнер упал недалеко от алматинского аэропорта. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибли 12 человек.

После крушения самолета, все последующие рейсы авиакомпании были отменены. Люди до сих пор не могут вернуть деньги за купленные билеты.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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