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Картину по смертности от пневмонии и КВИ увидим в конце года – глава Минздрава

Данные обновляются.

Фото : azattyq-ruhy.kz20 августа 2020, 12:09

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что реальную картину по смертности от коронавируса и пневмонии можно будет увидеть в конце года, передает zakon.kz.

По его словам, данные обновляются. Кроме того, летальные исходы от несчастных случаев, ДТП и отравлений сократились на 13%.

Мы ожидаем, что эти данные появятся и по итогам года мы увидим реальную картину. Что касается пневмонии, произошел рост в июне, по заболеваемости он был в 2,5 раза выше по сравнению с предыдущим годом. Но летальность от пневмонии идет с конца месяца (июня), пик пришелся на середину июля. В том числе и летальность от общих видов пневмоний, –сказал он в интервью inbusiness.kz.


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