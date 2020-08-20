Будут ли в Нур-Султане и Шымкенте дежурные группы для 1-4 классов?

В управлениях образования городов развеяли сомнения родителей.

В последние дни в соцсетях и мессенджерах распространяют сообщения о том, что в трех городах - Нур-Султан, Шымкент и Алматы, вопреки объявлениям МОН, не будет дежурных классов для учеников начального звена. В этом вопрос разбирался zakon.kz.

Так, в Управлении образования города Шымкента эту информацию опровергли.

С 1 сентября учебный год начнется в формате дистанционного обучения. Для учащихся начальных классов на основании заявлений родителей будут работать 996 дежурных классов с соблюдением строгих санитарных мер. В одном классе может находиться не более 15 детей. Заявления для обучения в дежурных классах принимаются в электронном виде, - пояснили в УО города.

Власти Нур-Султана также развеяли сомнения родителей.

В Нур-Султане точно будут работать дежурные группы в начальных классах, - сказали в пресс-службе городского Управления образования.

Что касается Алматы, то вопрос пока остается открытым. В пресс-службе акима обещали внести ясность до конца дня.

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