Горячие новости
Читайте также

Будут ли в Нур-Султане и Шымкенте дежурные группы для 1-4 классов?

В управлениях образования городов развеяли сомнения родителей.

Фото : istockphoto.com20 августа 2020, 12:30

В последние дни в соцсетях и мессенджерах распространяют сообщения о том, что в трех городах - Нур-Султан, Шымкент и Алматы, вопреки объявлениям МОН, не будет дежурных классов для учеников начального звена. В этом вопрос разбирался zakon.kz.

Так, в Управлении образования города Шымкента эту информацию опровергли.

С 1 сентября учебный год начнется в формате дистанционного обучения. Для учащихся начальных классов на основании заявлений родителей будут работать 996 дежурных классов с соблюдением строгих санитарных мер. В одном классе может находиться не более 15 детей. Заявления для обучения в дежурных классах принимаются в электронном виде, - пояснили в УО города.

Власти Нур-Султана также развеяли сомнения родителей.

В Нур-Султане точно будут работать дежурные группы в начальных классах, - сказали в пресс-службе городского Управления образования.

Что касается Алматы, то вопрос пока остается открытым. В пресс-службе акима обещали внести ясность до конца дня.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты