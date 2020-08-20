Казахстанцы чаще всего жалуются на качество финансовых и медицинских услуг

За полгода поступило 6 тысяч жалоб, для сравнения – такое количество жалоб было в целом за весь прошлый год.

На отчетной встрече с населением в СЦК министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал, что в этом году жалобы потребителей касались возврата денег за отмененные концерты, тои или турпоездки, передает корреспондент zakon.kz.

По словам главы ведомства, техрегулирование является одним из "действенных инструментов поддержки экономики простых вещей и заградительной мерой от недобросовестного импорта". Однако поставить запрет некачественному внутреннему производству можно только с помощью самих потребителей.

В Казахстане 18 млн потребителей. Это 18 млн требовательных контролеров качества товаров и услуг. Изменение в законодательство позволило нам не только расширить инструменты для общественного контроля, но дать старт созданию полноценной национальной системы защиты прав потребителей. Мы ввели трехступенчатую систему рассмотрения жалоб и работаем над созданием Единой информационной системы приема жалоб по принципу "одного окна", - напомнил Султанов.

В прошлом году всего поступило более 6 тысяч обращений, за первое полугодие нынешнего - еще столько же.

Казахстанцы чаще всего заявляют о нарушениях в сфере оказания финансовых, медицинских, транспортных и бытовых услуг, ЖКХ и розничной торговли. В нынешнем году жалобы касались также возврата денег за отмененные концерты, тои или турпоездки, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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