Раскрыто убийство пары, найденной в частном доме в Рудном

Преступление было совершено на почве распития спиртных напитков и возникшей ссоры.

Полицейскими Костанайской области задержан подозреваемый в совершении двойного убийства в Рудном, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, этот 41-летний мужчина уже был ранее судим за убийство и кражи.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан 41-летний подозреваемый, ранее судимый, который дал признательные показания. Преступление совершено на почве распития спиртных напитков и возникшей ссоры, – отметил заместитель начальника ДП Талгат Утетлеуов.

Как сообщалось ранее, 18 августа 2020 года в 11.48 участковый инспектор полиции города Рудного при проверке сообщения, поступившего на пульт "102" обнаружил в частном доме тела 53-летнего мужчины и его 43-летней сожительницы. При осмотре места происшествия было установлено, что смерть была насильственной.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 ч. 2 "Убийство". В настоящее время создана специальная следственно-оперативная группа, которая работает над раскрытием данного преступления. Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, – сообщил и.о. начальника областного ДП Негмет Исмагулов.

Ход расследования был взят на контроль прокуратурой области.

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