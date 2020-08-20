Чем могли отравить Навального 

Пока окончательные анализы не готовы.

Врачи предполагают, что Алексея Навального могли отравить оксибутиратом натрия — это сильный психодислептик, сообщает zakon.kz со ссылкой на Baza.

Это вещество не имеет цвета и запаха, поэтому его легко можно добавить в чай — часто именно насильники выбирают оксибутират натрия, чтобы "выключить" своих жертв.

Правда, чтобы отравить человека, в жидкость нужно было бы добавить не менее 20-30 мл этого вещества, к тому же препарат имеет соленый вкус, поэтому Алексей мог его почувствовать.

Пока окончательные анализы не готовы.

Навальный, по словам врачей, еще не пришел в себя и находится в коме II-й степени.

Напомним, в Омске экстренно госпитализировали политика Алексея Навального. Его доставили в Больницу скорой медицинской помощи №1.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!