Чем могли отравить Навального
Пока окончательные анализы не готовы.
Фото : AP20 августа 2020, 13:10
Врачи предполагают, что Алексея Навального могли отравить оксибутиратом натрия — это сильный психодислептик, сообщает zakon.kz со ссылкой на Baza.
Это вещество не имеет цвета и запаха, поэтому его легко можно добавить в чай — часто именно насильники выбирают оксибутират натрия, чтобы "выключить" своих жертв.
Правда, чтобы отравить человека, в жидкость нужно было бы добавить не менее 20-30 мл этого вещества, к тому же препарат имеет соленый вкус, поэтому Алексей мог его почувствовать.
Пока окончательные анализы не готовы.
Навальный, по словам врачей, еще не пришел в себя и находится в коме II-й степени.
Напомним, в Омске экстренно госпитализировали политика Алексея Навального. Его доставили в Больницу скорой медицинской помощи №1.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5036754-749e0f068fd84cda4b369e37a24f1ca1
Сейчас читают