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Чем могли отравить Навального 

Пока окончательные анализы не готовы.

Фото : AP20 августа 2020, 13:10

Врачи предполагают, что Алексея Навального могли отравить оксибутиратом натрия — это сильный психодислептик, сообщает zakon.kz со ссылкой на Baza.

Это вещество не имеет цвета и запаха, поэтому его легко можно добавить в чай — часто именно насильники выбирают оксибутират натрия, чтобы "выключить" своих жертв.

Правда, чтобы отравить человека, в жидкость нужно было бы добавить не менее 20-30 мл этого вещества, к тому же препарат имеет соленый вкус, поэтому Алексей мог его почувствовать.

Пока окончательные анализы не готовы.

Навальный, по словам врачей, еще не пришел в себя и находится в коме II-й степени.

Напомним, в Омске экстренно госпитализировали политика Алексея Навального. Его доставили в Больницу скорой медицинской помощи №1.


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