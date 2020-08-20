Горячие новости
Читайте также

Навальный звал на помощь из туалета. Видео

Перед полетом Навальный выпил чай в одном из заведений в аэропорту Томска.

Фото : ya62.ru20 августа 2020, 13:59

Пассажиры самолета, в котором летел Алексей Навальный, опубликовали видео внутри салона, передает zakon.kz.

Пассажиры рассказывают, что Навальный во время полёта ушёл в туалет и не вернулся. Они услышали его крик с просьбой о помощи, - сообщил Telegram-канал Life Shot.

Известно, что Алексей Навальный впал в кому. Сообщается, что перед полетом Навальный выпил чай в одном из заведений в аэропорту Томска.

Полиция начала расследование. В организме Навального обнаружили психодислептик - галлюциногенное вещество.

По информации Telegram-канала Mash, врач не подтвердил, что политический деятель находится в коме. По его словам, Навальный подключен к ИВЛ, состояние стабильное. Есть ряд возможных диагнозов, которые находятся в процессе уточнения.

В течение сегодняшнего дня, думаю, мы в точности определимся с диагнозом - заместитель главврача омской БСМП №1 Анатолий Калиниченко.

Врач отказался комментировать диагноз, сославшись на закон, который запрещает это делать без согласия пациента.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты