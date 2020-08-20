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"Бората" заметили на новых съемках

Фильм "Борат: культурные познания Америки во благо славной нации Казахстана" был снят и выпущен на экраны в 2006 году.

Фото : kapital.kz20 августа 2020, 14:01

Актера и комика Сашу Барона Коэна заметили на улицах калифорнийского города Лонг-Бич в костюме Бората, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

На кадрах видно актера за рулем желтого пикапа. Автомобиль прикреплен к фургону, внутри которого находились члены съемочной группы. Неизвестно, ведутся ли съемки продолжения фильма.

Фильм "Борат: культурные познания Америки во благо славной нации Казахстана" был снят и выпущен на экраны в 2006 году. За роль в фильме Коэн получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший комедийный актер". В Казахстане показ фильма запрещен.

Ранее актер устроил провокацию на митинге сторонников Трампа. Он предстал перед публикой в образе сельского жителя и спел оскорбительную песню перед толпой.


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