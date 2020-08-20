В работе Google и Youtube произошел сбой

Причина сбоя неизвестна.

Пользователи Google, Google Mail и Youtube жалуются на сбой в работе, передает zakon.kz.

По данным портала Downdetector, 91% пользователей испытали трудности при работе с Google. Сбой наблюдается в странах Европы, Японии и России.

Те же проблемы наблюдаются и в Youtube. Половина пользователей не могут воспроизвести видео, 42% жалуются на работу видеохостинга, 7% не могут получить доступ к сайту.

Более трети пользователей почты от Google жалуются на невозможность отправки сообщений.

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