В работе Google и Youtube произошел сбой
Причина сбоя неизвестна.
Фото : Pixabay20 августа 2020, 14:11
Пользователи Google, Google Mail и Youtube жалуются на сбой в работе, передает zakon.kz.
По данным портала Downdetector, 91% пользователей испытали трудности при работе с Google. Сбой наблюдается в странах Европы, Японии и России.
Те же проблемы наблюдаются и в Youtube. Половина пользователей не могут воспроизвести видео, 42% жалуются на работу видеохостинга, 7% не могут получить доступ к сайту.
Более трети пользователей почты от Google жалуются на невозможность отправки сообщений.
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