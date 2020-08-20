Девятилетний мальчик постригся в первый раз в жизни для помощи больным

Мальчик был немного напуган перед стрижкой.

Девятилетний Рейли Стэнкомб постригся впервые в жизни в возрасте девяти лет, чтобы из его длинных волос можно было сделать парики для больных раком детей, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Он отращивал волосы, чтобы быть похожим на игрока испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" Гарета Бейла. Его волосы достигли длины в 60 сантиметров.

Однажды во время посещения доктора он увидел детей, у которых не было волос из-за лечения рака.

Во время выступления на передаче Good Morning Britain Рейли признал, что его волосы стали "немного длинноваты, и пришло время их подстричь".

Я хотел отдать его людям, у которых был рак, и я видел много детей, борющихся с раком, у которых не было волос, - сказал Рейли в эфире передачи.

Постригли мальчика 18 августа. Он признался, что был немного напуган перед процессом.

Отращивая такие волосы с самого детства, его мать довольно долго думала, стоит ли их стричь. Однако последнее решение было за Рейли.

Кроме этого, семья запустила сбор средств на GoFundMe. Рейли надеялся, что сможет собрать 100 фунтов стерлингов на благотворительность, которая также поможет найти менее токсичные методы лечения детского рака. Но когда об этой истории услышали люди, им удалось собрать 3300 фунтов стерлингов (1,8 млн тенге).

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