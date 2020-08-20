20 августа было объявлено штормовое предупреждение в шести областях Казахстана.

В Костанае на метеостанции выпал град, сообщает zakon.kz.

19 августа на метеостанции "Костанай" выпал град диаметром 10 мм.

Напомним, 20 августа было объявлено штормовое предупреждение по шести областям: Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской и Атырауской. Ожидается гроза, шквал, град, порывы ветра до 15-20 м/с.







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