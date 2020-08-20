В Костанае на метеостанции выпал град
20 августа было объявлено штормовое предупреждение в шести областях Казахстана.
Фото : Казгидромет20 августа 2020, 15:13
В Костанае на метеостанции выпал град, сообщает zakon.kz.
19 августа на метеостанции "Костанай" выпал град диаметром 10 мм.
Напомним, 20 августа было объявлено штормовое предупреждение по шести областям: Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской и Атырауской. Ожидается гроза, шквал, град, порывы ветра до 15-20 м/с.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5036777-8450ba8f529178ec7bc7a2dd9018f428
Сейчас читают