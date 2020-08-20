Экс-сотрудник акимата нанес жене 40 ножевых ранений за желание развестись с ним

Суд окончательно назначил наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы.

В Костанайской области оглашен приговор мужчине, зарезавшему свою жену, передает zakon.kz.

Судом установлено, что 4 августа 2019 года подсудимый во время очередной семейной ссоры с супругой, из-за ее желания развестись с ним, кухонным ножом нанес ей множество ножевых ранений в шею и грудь. Потерпевшая скончалась на месте.

Затем подсудимый, чтобы избежать уголовную ответственность за убийство жены, ранил ножом себя в шею, грудь и предплечье, чтобы инсценировать самооборону.

Вина подсудимого в умышленном убийстве доказана показаниями потерпевшей, свидетелей и заключениями проведенных экспертиз по делу. У погибшей осталось трое малолетних детей, опекуном которых назначена старшая сестра погибшей. Судом не установлено обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность подсудимого. Учитывая тяжесть совершенного преступления и личность подсудимого, в том числе частичное присоединение неотбытой части наказания по совокупности приговоров, суд окончательно назначил наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы, - сказано в сообщении суда.

Отбывание наказание осужденному назначено в учреждении УИС максимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

4 августа 2019 года в п. Заречный. 37-летнюю Кымбат Ибраеву нашли убитой в съемной квартире, где она жила с подсудимым Айдыном Абдиным и тремя детьми.Ей нанесли 40 ножевых ранений.

Айдын Абдин ранее работал специалистом отдела культуры и развития языков акимата Костаная. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество с квартирами.

В суде он утверждал, что супруга первая набросилась на него с ножом.

Мы пили чай, потом она начала убирать со стола, мы начали ругаться. Я приревновал ее к Арману, с которым она жила, пока я отбывал срок. Она взяла нож со стола и ударила меня в живот. Я побежал в коридор, хотел выйти, но не смог открыть дверь, так как она была закрыта. Кымбат догнала меня и нанесла еще 1-2 удара. Я побежал на балкон искать ключи. Там она меня догнала, я забрал у нее нож, она побежала на кухню за вторым, вернулась с ним и снова ударила меня ножом в живот, — рассказывает Абдин. – Первый нож я забрал. Потом выхватил этот нож и стал наносить удары. Куда и сколько наносил – не помню.

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