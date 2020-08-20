В Караганде пьяные дебоширы подрались и разбили автомобиль

Ведется расследование.

В Караганде пьяная компания разбила фары автомобиля и избила нескольких мужчин, сообщает zakon.kz.

19 августа в Михайловский отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение: у дома по улице Ержанова произошел шумный конфликт. На месте происшествия первым оказался наряд патрульной полиции. Сотрудники полиции увидели автомобиль LADA Priora с разбитыми передними фарами, возле которого находились четверо потерпевших: мужчины в возрасте от 32 до 34 лет.

Они пояснили, что к ним подошла группа нетрезвых молодых людей, спровоцировавших инцидент. Во время словесного конфликта злоумышленники разбили передние фары машины и нанесли потерпевшим телесные повреждения, которые с различными травмами обратились в медицинское учреждение, где им оказали помощь без госпитализации.

С помощью камер видеонаблюдения ЦОУ УП города Караганды полицейские установили местонахождение опасной уличной кампании и задержали ее. В отдел полиции для разбирательства доставили шестерых подозреваемых: мужчин в возрасте от 22 до 35 лет. Во время освидетельствования было установлено, что все они находились в средней степени алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство". Ведется расследование.

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