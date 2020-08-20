Виновница ДТП, в котором погиб внук Олжаса Сулейменова, вышла на свободу

Она отбыла большую часть наказания.

Осужденная в 2018 году к двум годам лишения свободы Малика Мухитова подала ходатайство о замене неотбытой части наказания на штраф. Суд №2 района "Байқоңыр" 23 июня это ходатайство оставил без удовлетворения. Однако апелляционная инстанция городского суда Нур-Султана данное решение отменила и неотбытую часть лишения свободы заменила на штраф, передает zakon.kz.

В соответствии со статьей 73 Уголовного Кодекса, в случае полного возмещения ущерба, причиненного преступлением, либо отсутствия злостных нарушений порядка отбывания наказания, оставшаяся неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким наказанием. Данные требования закона Мухитовой выполнены, - сообщили в пресс-службе столичного горсуда.

Осужденная отбыла большую часть наказания, неотбыто 4 месяца 27 дней, нарушений порядка отбывания наказания не допускала.

Трижды поощрялась за примерное поведение и активное участие в общественной жизни учреждения, не уклонялась от работы. Учреждением характеризуется положительно. Взысканная по решению Есильского районного суда Нур-Султана компенсация морального вреда Мухитовой М. полностью выплачена. Прокурор и представитель учреждения поддержали ходатайство осужденной, просили заменить наказание более мягким видом. На основании изложенного, апелляционная инстанция заменила Мухитовой наказание в виде лишения свободы на штраф, - пояснили в суде.

При этом она не освобождена от дополнительного наказания - лишения права управления транспортным средством сроком на пять лет.

Смертельное ДТП произошло 22 июня 2018 года на пересечении Мангилик Ел - Керей Жанибек хандар. Двигаясь по проспекту Мангилик ел на мотоцикле 26-летний Искандер Сулейменов столкнулся с автомобилем, за рулем которого находилась 29-летняя дочь главы департамента внутренних дел Кызылординской области Малика Мухитова. При совершении маневра она не уступила дорогу мотоциклисту. Искандер скончался на месте.

Приговором районного суда №2 Есильского района Астаны от 13 ноября 2018 года Малика Мухитова была признана виновной в нарушении требований правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ст.345 ч.3 УК) и осуждена к 2 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности, с лишением права управлять транспортным средством сроком на 5 лет.

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