Токаев назвал приоритетное направление для Министерства обороны

Он поручил правительству принять необходимые меры по созданию современных складов для безопасного хранения боеприпасов.

Касым-Жомарт Токаев посетил воинскую часть № 44859 в городе Арысь, на территории которой в прошлом году произошел взрыв, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Министр обороны Нурлан Ермекбаев доложил Главе государства о работе по утилизации и вывозу боеприпасов со склада. Руководитель военного ведомства сообщил о работе по очистке от осколков боеприпасов в технической зоне воинской части, обезвреживании взрывчатых веществ, реконструкции поврежденных зданий. Кроме того, Президент Казахстана ознакомился с вооружениями и специальной техникой воинской части.

Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль этого полигона и воинской части в обеспечении национальной безопасности.

Министр обороны только что доложил мне, что боеприпасы хранятся на безопасных складах и не представляют опасности для населения. Мы ни в коем случае не должны допустить повторения подобной ситуации. Этот очень важный вопрос, он будет находиться на моем личном контроле, – сказал Глава государства.

Президент поручил Правительству принять необходимые меры по созданию современных складов для безопасного хранения боеприпасов. Глава государства подчеркнул, что подобные базы должны строиться вдали от населенных пунктов, а также указал на необходимость утилизации устаревших вооружений.

Развитие военно-транспортной авиации, сил радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, военной медицины должно стать одними из приоритетных направлений работы министерства обороны, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

После прошлогоднего взрыва город Арысь был полностью восстановлен. Военнослужащими было обезврежено более 450 тысяч единиц боеприпасов и взрывчатых веществ.

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