Почему казахстанские суды выносят мало оправдательных приговоров, рассказала судья

Судья заверила, что ее коллеги выносят приговоры, исходя из внутреннего убеждения и доказательств, которые добыты в ходе расследования и дают им оценку.

Общество критикует суды за малое количество оправдательных приговоров, но большая часть таких дел не доходят до суда, сообщила на круглом столе судья Верховного суда РК Гульнар Мергенова, передает корреспондент zakon.kz.

Время от времени казахстанское правосудие критикуют за вынесения малого количества оправдательных приговоров и обвинительный уклон суда. При этом намерено или нет, ведомства или другие органы считают, что процент оправдательных приговоров низкий по разным критериям, — заявила Гульнар Мергенова.

По ее словам, сегодня возникает тенденция, что органы следствия, если видят сомнения по делу, то не направляют такие дела в суд. Соответственно дело прекращаются по реабилитирующим или не реабилитирующим основаниям.

При любых сомнениях дело не будет направлено в суд, потому что по делу будет вынесен оправдательный приговор, а для следствия и прокуратуры это брак в работе. Другие критерии, когда следствие и прокуратура видят, что доказательств мало, но направляют дело в суд. Суд не соглашается с доказательствами и выносит оправдательный приговор. Общество критикует суды за малое количество оправдательных приговоров. Но еще раз скажу, что большая часть таких дел не доходят до судов, — объяснила судья Верховного суда.

В ходе заседания круглого стола сообщили, что, согласно статистики, в 2015 году было оправдано 743 лиц, в 2019 году – 877 лиц. Аналогичный рост отмечается в апелляции. Так, если в 2017 году было оправдано 32 лица, в 2018 – 58, а в 2019 – 91 лицо. В кассации такая же ситуация, а именно в 2017 году – 38, 2018 – 75, 2019 – 60 лиц.

В первом полугодии этого года в силу причин режима ЧП меньшее количество было оправдательных приговоров, но число по сравнению с аналогичным периодом растет. Если в 2019 году 362 лица была оправдано, а это 35,2 %, то в первом полугодии 2020 года - 219 лиц, — добавила судья.

Она подчеркнула, что доля оправдательных приговоров зависит в реальности от многих обстоятельств. Кто-то начинает сравнивать с зарубежными, даже не вдаваясь, что такие сведения не обоснованы в силу разности с принципами осуществления правосудия и правовых систем.

"Бытует также мнение, что судья не будет выносить оправдательный приговор, потому что его могут заподозрить в коррупционных связях. На самом деле в судах нет никакой установки на запрет оправданий. Судья выносит приговор, исходя из внутреннего убеждения, исходя из доказательств, которые добыты в ходе расследования и дает им оценку", — заключила Гульнар Мергенова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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