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Заключенным вручили благодарственные письма от акима Мангистауской области

Глава региона поблагодарил их за помощь в борьбе с пандемией.

Фото : пресс-службы ДУИС по Мангистауской области20 августа 2020, 16:47

Благодарственные письма от акима Мангистауской области получили заключенные учреждения максимальный безопасности, задействованные в изготовлении средств индивидуальной защиты во время карантина, передает Today.kz.

Серикбай Трумов подчеркнул что, борьба с пандемией стала серьезным испытанием для всей страны. Несмотря на то, что заключенные находятся в местах лишения свободы, они внесли огромный вклад, изготавливая защитные средства для всех, кто находится на передовой борьбы с пандемией.

И.о.заместителя начальника ДУИС по Мангистауской области Канат Жарылгапов отметил, что благодарственным письмам осужденные рады. Более того, суды берут во внимание данный вид поощрений при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении.

Всего поощрено 32 осужденных предприятий ТОО "Рамит-Актау" и РГП "Енбек-Атырау".

С начала пандемии заключенные в Мангистауской области изготовили порядка 50 000 одноразовых защитных костюмов, 60 000 защитных масок, а также 4 дезинфекционных тоннеля.


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