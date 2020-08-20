В Беларуси завели уголовное дело о захвате власти

Это случилось после создания Координационного совета по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Правоохранительные органы Беларуси завели уголовное дело по факту создания Координационного совета, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Беларусь.

Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса, заявил журналистам генпрокурор Беларуси Александр Конюк.

Специальный Координационный совет был создан в Беларуси по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. 19 августа совет собрался впервые, были выбраны члены президиума и принята резолюция.

Координационный совет ставит своей целью поиск путей для преодоления политического кризиса и согласия в обществе, - заявила член президиума Мария Колесникова.

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