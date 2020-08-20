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Чрезвычайная пожароопасность сохраняется в ряде областей Казахстана

На севере страны прогнозируется град и гроза.

Фото : 7region.kz20 августа 2020, 17:17

21 августа объявлено штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

В Карагандинской области днем ожидается ветер юго-западный, западный, местами 15-20, порывы 23 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается ветер юго-западный, западный порывы 18 м/с. В Жезказгане днем ожидается ветер юго-западный, западный порывы 18 м/с.

В Акмолинской области ожидаются местами гроза, шквал, град. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидаются туман, ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.

В Кызылординской области днем сохраняется ветер западный, северо-западный местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, шквал, град. Ветер западный местами 15-20 м/с. В Костанай: 21 августа ожидается гроза. Ночью и утром туман.

Вероятность шторма 70-100 %.


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