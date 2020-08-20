Путин проводит телефонный разговор "по беларуским делам"

В Кремле также сообщили о прямом вмешательстве извне.

Президент России Владимир Путин проводит в четверг международный телефонный разговор "по беларуским делам", передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Сегодня также у президента, сейчас уже закончится скоро, телефонный разговор международный по беларуским делам, - сказал заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также высказался и о "внешнем вмешательстве".

Я не буду конкретизировать эти силы, эти страны. Но мы констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место. Мы обеспокоены в этой связи и еще раз повторяем, убеждены: проблемы в Белоруссии должны решать сами белорусы посредством диалога, оставаясь в правовом поле, - сказал Песков.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

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