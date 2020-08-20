Галым Байтук: Праймериз – это шанс для перезагрузки политической системы Казахстана

Известный общественный деятель высказался о развитии демократических процессов в стране.

Президент общественного фонда "Республика-Регион-Развитие" Галым Байтук озвучил ряд инициатив, направленных на дальнейшую "перезагрузку" партии "Nur Otan". Своим мнением он поделился в ходе встречи заместителя председателя партии Бауыржана Байбек с "Лигой сторонников партии "Nur Otan", созданной рядом отечественных политологов, экспертов, общественных деятелей и другими активными казахстанцами. В ходе конференции более 50 представителей независимого объединения, в том числе из регионов, смогли задать свои вопросы и внести предложения по организации праймериз партии "Nur Otan".

Галым Байтук отметил, что с особым нетерпением ждал выступления председателя партии "Nur Otan" Нурсултана Назарбаева. По его словам, обращение Елбасы "рассеяло" последние сомнения относительно успешности проведения внутрипартийных выборов.

Я ждал вчерашнее выступление Елбасы, серьезно. Идея эта хорошая, вы ее из идеи превратили в реальность, но я хотел послушать именно Елбасы, лидера нации и лидера партии. Главные сомнения у меня рассеялись, и я входу в Лигу сторонников партии "Nur Otan", – заявил Галым Байтук.

Напомним, 17 августа, в первый день выдвижения кандидатов, Нурсултан Назарбаев выступил с обращением. Елбасы напомнил, что три года назад проведена конституционная реформа. Заложена основа глубокой модернизации партийно-политической системы. Усилены роль Парламента и подотчетность правительства. Реализован переход на пропорциональную систему выборов представительных органов. Лидер партии отметил, что в этом году численный порог для регистрации политических партий был снижен в два раза, в стране законодательно введена квота в 30% для женщин и молодежи в партийных списках.

В результате, именно партии должны стать источником выдвижения во власть новых лиц – путем проведения праймериз. Внутрипартийные выборы Галым Байтук называет катализатором – эта политическая кампания призвана показать, насколько эффективными оказались меры, предпринятые в рамках программы "перезагрузки" партии "Доверие. Диалог. Уверенность в будущем".

Вы должны понимать ответственность. Ответственность в том смысле, что это предпоследний шанс для перезагрузки политической системы Казахстана. Праймериз в любом случае – катализатор. От того, как они пройдут будет зависеть дальнейшее сердцебиение гражданского общества. Если они пройдут под давлением акимов, а я уверяю вас, что оно будет, они будут стараться это сделать, потому что они руководители на местах, им завтра не нужен тот или другой, которые будут противостоять его мнению. Особенно, я считаю, что это будет в третий день, надо будет понаблюдать. Вы совершенно верно провели аналитику, что 90% проголосуют по телефону. И если где-то бумажное голосование будет составлять хотя бы 40%, это уже нарушения, – считает президент общественного фонда "Республика-Регион-Развитие" Галым Байтук.

В мероприятии приняли участие более 50 представителей независимых объединений из всех регионов страны, среди которых были Ерлан Саиров, Багдат Кожахметов, Алия Садырбаева, Марат Шибутов, Марал Ергазина, Эльмар Хусаинов.

Напомним, в Казахстане 17 августа началось выдвижение кандидатов на участие в праймериз партии "Nur Otan". Оно продлится до 28 августа. С 7 сентября по 3 октября кандидаты проведут агитационную кампанию. Кроме того, с 14 по 30 сентября планируется проведение публичных дебатов.

Электронное голосование пройдет с 1 по 3 октября. Предусмотрен и традиционный формат голосования – в первую очередь для жителей отдаленных сел.

Итоги праймериз с рейтингами кандидатов озвучат 5 октября.

Подать заявку для участия в праймериз можно онлайн через информационную систему "Праймериз" на сайте https://primaries.kz/ либо лично в территориальных организационных комитетах. Выдвижение и регистрация кандидатов продлятся до 28 августа включительно.

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